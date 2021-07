Finale regionale di tiro a segno: pioggia di titoli e medaglie per gli atleti vastesi

Dieci titoli regionali e altre nove medaglie - tra argenti e bronzi - sono il ricco bottino conquistato dagli atleti vastesi nella finale del Campionato Regionale di tiro a segno 2021. Ieri il TSN Sulmona ha ospitato l'ultima prova in cui gli atleti di tutta la regione sono andati a caccia delle affermazioni nelle specialità olimpiche ad aria compressa con tutte le categorie, dalle giovanili ai master, in gara. I tiratori vastesi, tesserati per il TSN Pescara e che si allenano nelle strutture dell'Air Shooting Club Vasto hanno messo in campo prove di assoluto spessore, riuscendo così a conquistare tante medaglie.

I campioni regionali: Marco La Verghetta, campione regionale pistola P10 gruppo B; Matteo Gualtieri, campione regionale pistola P10 juniores1; Maria Rosaria Iacovitti, campionessa regionale pistola P10 master; Giada Novelli, campionessa regionale pistola P10 ragazzi; Alessio Di Nanno, campione regionale pistola P10 allievi; Greta Chioditti, campionessa regionale carabina allievi; Alessio Di Nanno, campione regionale pistola sportiva allievi; Davide Berardesca, campione regionale pistola sportiva ragazzi; Greta Chioditti, campionessa regionale carabina 3 posizioni allievi; Davide Di Nanno, campione regionale carabina 3 posizioni ragazzi.

Le medaglie: Gabriele Napoletano, bronzo pistola P10 juniores 2; Davide Berardesca, bronzo pistola P10 ragazzi; Luciano Saturno, argento pistola P10 allievi; Davide Di Nanno, argento carabina ragazzi; Irene Berardesca, argento carabina allievi; Luigi Bautto, bronzo carabina allievi; Luciano Saturno, argento pistola sportiva allievi; Giada Novelli, argento pistola sportiva ragazzi; Noemi Di Gregorio, bronzo carabina 3 posizioni ragazzi.

Risultati che sono stati accolti con entusiasmo ed evidenziano l'ottimo lavoro portato avanti con i giovani dal tecnico federale Giulio Di Tullio e dallo staff dell'Air Shooting Club Vasto e del TSN Pescara. Un percorso di crescita costante che vede diversi giovani tiratori sempre presenti sui podi delle gare regionali e che punta sempre più alla diffusione del tiro a segno nel territorio.