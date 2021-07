Covid-19, in Abruzzo tasso di positività stabile allo 0,4%. Venticinque nuovi casi, nessun guarito

Rimane stabile allo 0,4 per cento il rapporto positivi-tamponi in Abruzzo. I nuovi casi di Covid-19 sono 25 su 5123 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (1979 molecolari e 3144 antigenici).

Dei 25 contagiati, 12 sono residenti in provincia di Teramo, 7 nell'Aquilano, 5 in provincia di Chieti e 1 nel Pescarese. Non si registrano decessi, 71526 i guariti (invariato), 911 gli attualmente positivi (+25), 21 i ricoverati in area medica (-1), 1 in terapia intensiva (invariato), 889 in isolamento domiciliare (+26).