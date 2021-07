Beach1, a Vasto Marina vincono Marco Vitelli e Paolo Cappio

Sono Marco Vitelli e Paolo Cappio a vincere la tappa di Vasto del circuito nazionale Beach1 di beach volley. I due giocatori abruzzesi si sono imposti nella finale giocata sui campi del Lido Acapulco per 2-0 su Matteo Cecchini e Matteo Ingrosso. Il torneo, organizzato dalla società vastese Beach On, ha visto sfidarsi per due giorni tanti giocatori importanti del panorama nazionale. I due vincitori del torneo avevano superato in una tiratissima semifinale Alessandro Toscani e Marco Magini mentre i loro avversari avevano regolato Matteo Bertoli e Massimo Di Risio. Toscani e Magini hanno poi conquistato la sfida che è valsa loro il 3° posto.

Nel torneo femminile non sono state invece disputate le finali. Nella tarda mattinata un grave lutto ha colpito Silvia Costantini, che avrebbe dovuto giocare la finalissima in coppia con Valentina Pomili contro Michela Lantignotti e Francesca Michieletto. Non è stata quindi assegnata la vittoria e, durante le premiazioni, gli atleti e le atlete hanno inviato anche con dei cartelli messaggi di affetto e vicinanza alla loro compagna che ha perso il fratello in un tragico incidente.

Un sentimento di profondo cordoglio che vede unita tutta la pallavolo abruzzese. "Siamo tutti vicini a Sissi - è il messaggio scritto sulla pagina facebook della Fipav Abruzzo - Con immenso dolore abbiamo appreso la notizia della scomparsa del giovane fratello di Silvia Costantini. Alla famiglia Costantini va l'abbraccio di tutta la pallavolo abruzzese".