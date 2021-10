Antonio Prospero (Rialzati Abruzzo):

"Se al posto di polemiche sterili e prive di contenuto lavorassimo tutti insieme per migliore i servizi del territorio, i cittadini gradirebbero di più e ne trarrebbero maggiori vantaggi". Antonio Prospero, consigliere regionale di Rialzati Abruzzo, commenta la presa di posizione del sindaco di Vasto Luciano Lapenna sul paventata riduzione dei posti letto dell'Ospedale di Vasto. "Il sindaco si ostina ad alimentare una polemica inutile - dichiara Prospero - perché la nuova dotazione non ha ridotto affatto i posti letto al San Pio che restano 180 per gli acuti e 20 di lungodegenza. Gli stessi del precedente piano di riordino.



Nel 2011 i posti letto attivi erano 188 di cui 8 di lungodegenza. Queste sono cifre difficili da confutare che dimostrano come una polemica sui presunti tagli ai posti letto, per quanto riguarda il nostro Ospedale, è fuori luogo. Piuttosto - incalza Prospero - lavoriamo insieme per ridurre i tempi di realizzazione del nuovo Ospedale, facciamo che la priorità diventi, al fianco della qualità dei servizi sanitari, la realizzazione del nuovo Nosocomio". Prospero interviene anche sulla modifica della legge elettorale regionale. "Anche in questo caso - sottolinea il consigliere regionale di Rialzati Abruzzo - leggo di proposte che non hanno nulla di nuovo. Siamo impegnati nella modifica della legge che ridurrà il numero dei consiglieri da 43 a 30. Ce lo impone la legge. E lavoriamo per ridurre i costi della politica, per rendere più snello i lavori del Consiglio regionale. Per farlo meglio - ammonisce Prospero-, le polemiche non servono, abbiamo solo bisogno di fatti e questi si fanno in Consiglio regionale".