Con auto e moto sulla Via verde. Pupillo: "Irresponsabili saranno perseguiti penalmente"

C'è qualcuno che l'ha scambiata per una strada e ha deciso di percorrerla in macchina. Aperta da tre giorni, la Via verde della Costa dei trabocchi è già entrata nel mirino di chi si diverte a rovinare il patrimonio di tutti.

Più di qualcuno, a sentire il presidente della Provincia, Mario Pupillo, e il consigliere provinciale Vincenzo Sputore: "Purtroppo - raccontano in una nota - sulla Via verde si registra il passaggio di irresponsabili con le auto. Saranno perseguiti penalmente. Passaggio che, ricordiamo, è vietato sulla pista, dedicata solo a ciclisti e pedoni. Non sono assolutamente consentiti il teransito e la sosta di auto e moto".

L'opera è stata aperta pur non essendo stata completata, "ma - affermano Pupillo e Sputore - si sta andando avanti velocemente per concludere".

"È in corso di realizzazione - aggiunge il sindaco di Vasto, Francesco Menna - l’illuminazione nella prima galleria ed è stato già completato oltre un chilometro di resinatura nel tratto dall’ex stazione di piazza Fiume".