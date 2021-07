Vasto, confronto tra candidati a sindaco: Carinci-Laudazi-Menna-Pennetta

Nella ventesima puntata di Timeout edizione 2021, a confronto quattro candidati alla carica di sindaco di Vasto: Dina Carinci (Movimento 5 Stelle-ChiAma Vasto), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), Francesco Menna (centrosinistra) e Angela Pennetta (L'Arcobaleno). La trasmissione si svolge da remoto. Problemi di connessione a Internet non hanno reso possibile ha partecipazione di Anna Rita Carugno (Ora rispetto per tutti gli animali). La inviteremo nuovamente in una delle prossime puntate. Non ci sono il centrodestra, che non ha ancora scelto il candidato, e Alessandra Notaro (coalizione La Buona Stagione-Vasto in Azione-Pro Vasto), che ha preferito declinare l'invito.