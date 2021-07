Scontro tra un tir e un furgone sulla Trignina: 2 feriti, intervenuto l’elisoccorso

13.00 - È ripartito in direzione Pescara l'elicottero che trasporta l'autista del furgone al Santo Spirito di Pescara.

12.50 - Un incidente tra un tir e un furgone si è verificato dopo le 12 sulla statale 650 Trignina, al km. 73,900 nei pressi dello svincolo per San Salvo. Nell'impatto, di cui non sono al momento note le cause, sono rimasti feriti i conducenti dei due mezzi. Dopo lo scontro il mezzo pesante è finito fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Per il conducente del furgone sarà necessario il trasferimento all'ospedale di Pescara mentre l'uomo alla guida del tir è stato portato a Termoli.

La Trignina è al momento chiusa al traffico. I mezzi in transito, in entrambe le direzioni, vengono deviati sulle strade di viabilità ordinaria di San Salvo per poi riprendere la marcia sulla Trignina.

SEGUONO AGGIORNAMENTI