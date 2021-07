Presentato il cartellone degli eventi "Cupello d’Estate": il 9 luglio, concerto di Donatella Rettore

Nasce "Cupello D'Estate", cartellone degli eventi della stagione estiva 2021. A luglio e agosto, tanti appuntamenti all'insegna di cultura, teatro, folklore, arte, musica e cinema.

"Anche quest'anno, purtroppo – afferma l'assessore Stefano Di Francesco - non ci è stata data la possibilità di abbassare la guardia, ma abbiamo voluto comunque creare delle opportunità per garantire momenti di divertimento e di spensieratezza per tutte le fasce di età. Evento clou del cartellone è sicuramente quello che vedrà la partecipazione della Rettore, che si esibirà in Piazza Garibaldi il 9 luglio, ma nessun evento sarà certamente da meno.

Il ringraziamento - sottolinea l'assessore - non può non andare alle numerosissime associazioni che, ancora una volta, si sono dimostrate puntuali nel volere dare il proprio contributo, ai locali con l'ormai noto appuntamento di 'Bar to bar' e agli uffici comunali che, malgrado le difficoltà, hanno inteso l'importanza di garantire un minimo di svago per quest'estate, ancora un po' particolare. Cupello vi aspetta. Buona estate a tutti".