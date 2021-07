Centro vacanze Poker: le tue giornate in relax e divertimento e speciali cene a bordo piscina

Il Centro Vacanze Poker a Casalbordino anche quest’anno apre le sue porte per farvi vivere delle giornate speciali. Cosa c’è di meglio che trascorrere una giornata in piscina o una raffinata cena vista mare a bordo piscina?

Con gli ingressi giornalieri tutti possono vivere la magia del Poker, dove le parola d’ordine sono divertimento e relax. Con la tessera, disponibile alla reception, si avrà la possibilità di trascorrere nel villaggio tutta la giornata, scegliendo liberamente le quattro piscine, due per adulti e due per bambini, e partecipare alle attività proposte dallo staff dell’animazione.

Per trascorrere la giornata in spensieratezza ci sono poi diverse aree relax, immerse nel verde e con lo sguardo che si perde sul mare. Disponibili anche il servizio bar, il take-away e il brunch per il pranzo utilizzabili comodamente con il qr-code per gli ordini e gli acquisti. Sarà come vivere una mini vacanza di un giorno in un luogo speciale!

Tutti gli ambienti sono controllati, con una particolare attenzione alla sicurezza e all’igiene, con continue operazioni di pulizia e sanificazione. E ed accogliervi troverete uno staff pronto a farvi vivere delle giornate da ricordare.

Al Centro vacanze Poker ogni momento della giornata è speciale. La novità di quest’anno sono le cene a bordo piscina con la cucina dello chef Angelo Sarchione, che propone un menu originale e di grande qualità, da gustare in un ambiente esclusivo e rilassato. Tante anche le serate a tema, con preparazioni culinarie originali e musica per rendere ancora più magica l’atmosfera.

Per restare aggiornati su tutti gli eventi dell’estate basterà semplicemente seguire la pagina facebook [CLICCA QUI] o il profilo instagram [CLICCA QUI].

Ingresso giornaliero alle piscine

Durante la settimana a partire da 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini.

Domenica a partire da 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini.

Cena a bordo piscina

Su prenotazione

Centro Vacanze Poker

contrada Termini, 27 - Casalbordino Lido

per info e prenotazioni

info@centrovacanzepoker.it

tel. 0873.918321

cell. 3382324661