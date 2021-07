"In Mare", nella prima puntata le norme di sicurezza per un’estate sicura

Prima puntata di In Mare, il nuovo format di Zonalocale, dedicato al mondo del mare e alle sue tante attività che, in particolare nella stagione estiva, vi si svolgono. Ogni venerdì, nei mesi di luglio e agosto, saremo in diretta alle 10.30 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto per conoscere da vicino enti, associazioni e istituzioni che sono protagonisti della vita sulle spiagge e in mare.

Nella prima puntata abbiamo parlato di sicurezza in mare con i formatori dei bagnini, Nicola Bozzelli (FIN Salvamento) e Fernando Sorgente (Società Nazionale Salvamento) e con Cristian Di Santo (Presidente La Compagnia del Mare Lifeguard). La comandante del Circomare, tv Francesca Perfido, ha poi illustrato le più importanti norme che riguardano le attività in spiaggia e in mare. In vista del weekend spazio anche al bollettino meteo, a cura del II capo scelto Alessio Lucci.

La puntata del 2 luglio 2021