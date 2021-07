Sconti dal 3 luglio, torna "Fai un saldo in centro": domenica negozi aperti dalle 17 alle 21

Torna nel fine settimana Fai un saldo in centro, l'apertura straordinaria domenicale, dalle 17 alle 21, dei negozi della Vasto antica.

"Con l'intento - dice Marco Corvino, presidente del consorzio Vasto in centro - di rendere il cuore della nostra città sempre più attraente e al contempo diluire gli afflussi in occasione dei prossimi saldi in programma da sabato 3 luglio, le attività commerciali del centro storico di Vasto proporranno l'ormai consueta iniziativa Fai un saldo in centro con l'apertura pomeridiana straordinaria per domenica 4 luglio".