Dipingere la costa vastese: "Vasto in cornice" si sposta in riva al mare

Arriveranno da otto regioni i partecipanti alla terza edizione di Vasto in cornice, che quest'anno si sposterà dal centro storico alla riviera. Sarà infatti Vasto Marina l'ambientazione da cui i pittori trarranno spunto per dar vita a un'estemporanea sul mare domenica prossima, 4 luglio.

Sono già più di quaranta ad aver dato la loro adesione. "Le iscrizioni sono ancora aperte, quindi il numero non è definitivo", dice Carlo Viggiano, presidente dell'Acm, associazione di competenze multidisciplinari, che organizza il concorso. Dopo l'interruzione dello scorso anno, dovuta all'emergenza Covid, si ricomincia dalla riviera. Le prime due edizioni si erano svolte nella città antica. E il sogno è allargare l'evento a tutta la Costa dei trabocchi, uno scenario naturale fonte di ispirazione artistica, "un'estemporanea lungo tutto il litorale della provincia di Chieti, coinvolgendo altre associazioni", è l'idea per il futuro dell'associazione, rappresentata, nella conferenza di lancio dell'iniziativa, da Viggiano, dal vicepresidente Antonio Rosati, da Giovanni Uselli e Vittoria Abalmasova.

"Abbiamo elevato il livello qualitativo - spiega il presidente - suddividendoli in tre categorie: maestri d'arte, amanti della pittura e giovani. Abbiamo elaborato anche un regolamento esaustivo per tutelare i concorrenti con la garanzia della giustezza del giudizio affidato a giudici che non si conoscono tra di loro e che non conoscono i partecipanti: sono Antonietta Aida Caruso, che arriverà dal Molise, l'abruzzese Monica Abbondanzia e, dalla Basilicata, Merisabel Calitri".

Gli iscritti provengono da Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto.

Nella categoria Maestri d'arte, primo premio da 700 euro, secondo da 500, poi 400, 300 e 200 rispettivamente per il terzo, il quarto e il quinto. Agli Amanti della pittura, 300 euro al vincitore della categoria, 200 al secondo e 100 a testa per gli altri tre piazzati. Coppe per i più bravi della sezione Giovani. L'iniziativa è patrocinata dalla Regione Abruzzo e "sarà realizzata attraverso uno sforzo non indifferente con contributi e sponsor di enti isituzionali e bancari.

"L'Acm - aggiunge Uselli - vuole raggiungere anche far sì che, in questo modo, le bellezze di Vasto vengano conosciute e apprezzate fuori dalla nostra città".

"La pittura per rendere immortali gli scorci più belli della costa vastese", commenta il presidente del consorzio Vivere Vasto Marina, Piergiorgio Molino. "Sarà un'esperienza suggestiva vedere contemporaneamente lungo la riviera decine di artisti con i loro cavalletti e le loro tele dipiongere gli angoli più caratteristici. Siamo certi che sarà un evento unico e suggestivo che attrarrà tanti curiosi".