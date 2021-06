Via Verde fuori dal tunnel: aperta, ma non tutta

Finalmente le bici possono percorrere la Via verde della Costa dei trabocchi. Cinquantatré giorni fa, l'amministrazione provinciale aveva promesso l'apertura per oggi, 30 giugno. A due mesi dal filmato in cui avevamo denunciato le lungaggini che si protraevano da quattro anni, siamo andati a vedere la situazione sul tratto vastese. Sono percorribili i circa cinque chilometri tra la vecchia stazione di Vasto Marina e il litorale di Vignola. Aperte finalmente tutte le gallerie lungo i 42 chilometri del vecchio tracciato ferroviario, che si sta lentamente trasformando in pista ciclopedonale. Ma i tunnel del litorale di Casarza, San Niclla e Vignola, tutti in territorio di Vasto, non sono illuminati. E ci sono delle interruzioni che spezzettano la Via verde: la ciclovia si interrompe a Punta Penna, a Casalbordino Lido e in località Dragoni a Torino di Sangro.