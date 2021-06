Mondiale Supermoto, nella tappa di Ortona Daniele Di Cicco è nella top ten

Decimo posto per Daniele Di Cicco nella tappa di Ortona del Campionato Mondiale Supermoto 2021. Il pilota di Monteodorisio domenica scorsa ha dato battaglia al Circuito Internazionale d'Abruzzo dimostrando di poter essere competitivo anche con piloti caratura internazionale. Tre le prove disputate nella giornata di gara, con i piloti della categoria S1 messi a dura prova anche dal gran caldo.

Per Di Cicco, in sella alla sua Honda (che solo per questa occasione aveva il numero 280 invece dell'amato 200) è arrivato un 11° posto nella Race One, un 9° posto nella Fast Race, la prova più veloce da 12 giri, e poi un decimo posto nella Superfinal. In quest'ultima prova i piloti si sono dovuti confrontare anche con la Joker Lane, un tratto in sterrato - aggiuntivo rispetto a quello previsto dal tracciato - da dover percorrere prima della fine della manche.

Con la somma dei piazzamenti di giornata Di Cicco ha chiuso al 10° posto, con 33 punti, a pari punti con Michael Vertemati (8°) e Patrick Pals (9°). A far scalare di posizione Di Cicco è stato un errore nella joker lane. Il primo posto è andato al campionissimo tedesco Marc Reiner Schmidt, seguito dal francesce Thomas Chareyre e dall'austriaco Lukas Hollbacher. Per il leaer del DDC Racing Team il prossimo appuntamento con il Mondiale Supermoto sarà a Vysoké Mýto in Repubblica Ceca.