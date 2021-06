In moto contro un muretto, 16enne di San Salvo in Rianimazione a Pescara

Due giovani feriti, di cui uno grave, in un incidente in moto avvenuto ieri notte a San Salvo.

Dalla prima ricostruzione fatta dei carabinieri della locale stazione intervenuti sul posto è emerso che il giovane, un 16enne del posto, è andato a sbattere con la propria moto (125 di cilindrata) contro un muretto in via Trignina. Le condizioni del ferito sono apparse subito gravi e l'ambulanza del 118 lo ha trasportato in Rianimazione all'ospedale "Santo Spirito" di Pescara dove è attualmente ricoverato.

Nell'incidente è rimasta ferita anche una 15enne che viaggiava insieme al giovane centauro; la ragazza è stata trasportata all'ospedale "San Pio" da Pietrelcina di Vasto.