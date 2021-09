Rifiuti gettati ovunque. Ai lati delle strade di campagna e nelle periferie. Immondizia spesso scaricata di notte insieme al pattume ingombrante. Sacchetti dell'immondizia buttati dai finestrini lungo la strada che collega la stazione di Vasto-San Salvo alla città e nella zona industriale di Piana Sant'Angelo.

Ma a San Salvo la polizia municipale ha iniziato da luglio a usare il pugno duro per punire gli inquinatori.

I controlli - E' il tenente Saverio Di Fiore, comandante dei vigili, a tracciare il bilancio dell'attività di polizia ambientale svolta dagli agenti: "Abbiamo fatto scattare 5 denunce contro ignoti per altrettante discariche abusive rinvenute sul territorio comunale. L'attività di contrasto ai danni ambientali è iniziata a luglio e sta dando buoni risultati".

I numeri del bilancio dei controlli a tappeto eseguiti nel clou dell'estate e nelle prime settimane autunnali confermano che il problema esiste e va affrontato con decisione: 43 multe da 50 euro per abbandono illecito di rifiuti, 18 sanzioni da 125 euro per abbandono di rifiuti ingombranti, per un totale di 2mila 275 euro.

E se i pattugliamenti non possono coprire l'intero terreno comunale a tutte le ore del giorno e della notte, arrivano le telecamere per scovare gli inquinatori. Le registrazioni riveleranno i responsabili, che saranno pesantemente multati.