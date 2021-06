Federica e Martina: taglio di capelli solidale per "colorare la vita" delle pazienti oncologiche

A volte la solidarietà passa anche per un taglio di capelli. Ne è la dimostrazione il gesto di Federica e Martina, sorelle di Vasto, che hanno voluto dare a un momento sempre particolare come la seduta dal proprio parrucchiere di fiducia, il tocco inconfondibile e unico della solidarietà.

Grazie a Maria Ruzzi, parrucchiera associata alla Cna che ha loro illustrato il progetto, Federica e Martina hanno prontamente aderito alla campagna "Dona Capelli", voluta nei mesi scorsi dalla Cna Abruzzo e dall'associazione "I colori della vita".

Realizzata con la "Mondial Hair", spiegano dalla Cna in un comunicato, la campagna si propone di "creare una rete di solidarietà con le pazienti oncologiche in uno dei momenti più difficili della propria esistenza: grazie infatti alle donazioni effettuate dai parrucchieri adenti alla confederazione artigiana, come Maria Ruzzi, e secondo un meccanismo di equo scambio, la paziente potrà ricevere le parrucche dall'azienda partner che si occupa del loro confezionamento. In sostanza - sottolineano - chi vorrà donare i suoi capelli darà un grande contributo di solidarietà, per aiutare le donne in cura a riappropriarsi della propria identità e del proprio benessere psicofisico".