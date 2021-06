Tecnopack, Woodhouse e Nuova Fa.Im.A un successo lungo novant’anni e oltre

TECNOPACK, WOODHOUSE e NUOVA FA.IM.A. aziende leader nel settore della produzione di manufatti in legno, oltre che nel commercio di tavolame e pannelli per edilizia e falegnameria, festeggiano oggi il novantesimo compleanno del loro fondatore.

TECNOPACK SRL è specializzata nella produzione di imballaggi industriali per la spedizione di merci, macchinari e impianti in tutto il mondo, anche via mare e aerea. Negli anni ha implementato l’uso di nuove tecnologie e accessori per imballi ma anche di sofisticati sistemi per l’affrancatura e protezione degli stessi da condizioni metereologiche estreme. I processi produttivi hanno inoltre portato, secondo una logica di riciclo, al riutilizzo degli scarti di legno per la produzione di pellet da riscaldamento.

WOODHOUSE SRLU è invece la nuova nata del gruppo che si distingue nel settore dei prodotti in legno per l’edilizia e la falegnameria, oltre che nella realizzazione di strutture e case in legno chiavi in mano. La sede di San Salvo è legata prevalentemente all’attività di lavorazione per le strutture, inoltre, a Rocca San Giovanni, dispone di un fornitissimo magazzino per il commercio di tavolame, con un vasto assortimento di essenze e di pannellami di legno e materie derivate.

NUOVA FA.IM.A. SRL è infine l’azienda storica la cui esperienza nell’ambito degli imballaggi speciali ha dato origine alle altre.

Se è vero che le aziende resistono oltre le persone, è altrettanto vero che sono queste ultime a fare le fortune delle aziende, facendo leva su due caratteristiche essenziali: impegno e serietà. È il caso della famiglia Pardini che dal 1965 coniuga le proprie competenze manageriali con la sapienza del buon padre di famiglia, per gestire al meglio le aziende di un gruppo con più di ottanta dipendenti è forte di un’impareggiabile esperienza maturata in più di mezzo secolo. Al servizio di importanti gruppi industriali sia a livello locale sia nazionale, le aziende lavorano per la conquista di nuovi obiettivi di mercato, affrontando le difficili sfide che ogni giorno questo propone. Tutto questo grazie a tre generazioni, che ciascuna con le proprie peculiarità ha sempre trovato nel comune amore e nella dedizione al lavoro una ferma filosofia di vita. Un particolare riconoscimento va al capostipite della famiglia, Vasco Pardini, che oggi compie novant’anni. A lui vanno, i migliori auguri di buon compleanno da parte del figlio Marco, dei nipoti presenti in azienda, di tutti i collaboratori e le maestranze che negli anni hanno contribuito a realizzare una fantastica IMPRESA.

Buon compleanno, Vasco.