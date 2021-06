Target sprint: a Subiaco oro per Lanzillotti, bronzo per Napoletano

Ottime prove domenica 27 giugno per gli atleti vastesi del target sprint, la disciplina che combina corsa e tiro a segno nella gara interregionale di Subiaco, seconda prova per il centro-sud di qualificazione ai Campionati italiani. Un bello exploit è stato quello di Domiziana Lanzillotti, all'esordio assoluto in una gara di target sprint, che ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria allievi.

Di spessore anche la prova di Gabriele Napoletano, bronzo nella categoria juniores. Napoletano e Lanzillotti si sono classificati poi al secondo posto nella staffetta, portando così a casa anche una medaglia d'argento. La squadra del Tsn Pescara - per cui gareggiano i giovani vastesi dell'Air Shooting Club Vasto - ha ottenuto anche la medaglia d'argento di Francesca Presutti nella categoria juniores. Fuori dal podio ma comunque con buoni risultati in gara anche Davide Di Nanno e Raffaele Carbone.

Ad accompagnare gli atleti nella spedizione in terra laziale è stato il preparatore e tecnico Marco La Verghetta. Soddisfazione per i risultati ottenuti dai giovani atleti è stata espressa anche dai dirigenti del TSN Pescara e da quelli dell'Air Shooting Club Vasto.

Il 25 luglio, a Candela, ci sarà la terza gara interregionale che proietterà gli atleti verso i Campionati Italiani.