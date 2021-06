Ristagno di acqua maleodorante: interdetta l’area di Fosso Marino

Interdetta la zona di Fosso Marino, al centro del Golfo di Vasto.

Il sindaco, Francesco Menna, "ha firmato un’ordinanza per l’interdizione dell’area di Fosso Marino, dove è stata rilevata la presenza di acqua stagnante e maleodorante", si legge in una nota del municipio. "E’ stato effettuato un campionamento delle acque e sono in corso indagini da parte degli organi competenti per definire l’origine, la causa e le soluzioni" per evitare che l'acqua ristagni e diventi putrida. "Pertanto, per motivi igienico sanitari, a titolo preventivo e precauzionale è necessario delimitare l’area".