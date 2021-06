Al Nuovo Polo San Gabriele apre Gabry’s Cafè Bistrò - BBQ and Grill

Dal 1° luglio il Nuovo Polo San Gabriele si impreziosisce con l’apertura di Gabry’s Cafè Bistrò - BBQ and Grill. Una nuova gestione e un locale completamente rinnovato vi accoglieranno nell’area del centro polifunzionale di via Silvio Pellico a Vasto.

Sarà ricca e interessante l’offerta culinaria di Gabry’s, per accompagnare ogni momento della giornata. Colazione, pranzo e cena saranno nel segno della qualità e della ricercatezza. Oltre a gustare i piatti del menu in stile bistrò, da Gabry’s entrerete nel mondo del BBQ and Grill con preparazioni gustose e ricercate.

Da Gabry’s potrete scegliere i tavoli all’interno, nel rispetto delle norme di distanziamento, o gli spazi all’aperto. E, per tutti i bambini, c’è un’area gioco attrezzata dove divertirsi in tutta sicurezza e tranquillità.

Il 1° luglio sarà il momento della festa inaugurale per brindare all’inizio di questa nuova avventura. Ci sarà musica e si potranno iniziare a scoprire le prelibatezze di Gabry’s. Poi, dal 2 luglio, il locale sarà aperto tutti i giorni.

Gabry’s Cafè Bistrò - BBQ and Grill

Via Silvio Pellico - Vasto

per prenotazioni 3452843935 - 3477652465

