Lions New Century, solidarietà oltre confine: donato uno studio dentistico ad un villaggio etiope

La solidarietà del Lions New Century Vasto e dei suoi soci si rinnova nell'ultimo service promosso dal sodalizio. Grazie all'impegno del Club, è stato infatti realizzato "uno studio odontoiatrico attrezzato, completo di tutto il necessario per iniziare ad operare", destinato al villaggio di Wolisso in Etiopia.

Lo studio, spiegano i soci, "è in arrivo nel villaggio etiope, a circa 130 Km dalla capitale Addis Abeba, dove i Lions oltre alle cure sanitarie assicurano la scolarizzazione a più di 1000 bambini".

"Con emozione – sottolineano in un comunicato - i soci del New Century e il presidente Gianni Cialone ci tengono a ringraziare Luciano Travaglini Srl per il container da trasporto, 'La Revello spa' per le forniture, e il dottor Giovanni Amicone insieme a suor Maria Caudullo e tutte le suore di 'Mercy in Action' per il supporto e la fiducia".