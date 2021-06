Controlli interforze a Vasto Marina: sanzionati cinque locali

117 persone controllate e cinque locali sanzionati a Vasto Marina in viale Dalmazia. È il bilancio dei servizi straordinari interforze disposti dal questore della provincia di Chieti Annino Gargano in raccordo con i comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza. L'obiettivo è quello di vigilare sul rispetto della normativa per il contrasto alla diffusione del contagio ed evitare gli episodi di violenza urbana così come deciso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Armando Forgione.

I cinque esercizi pubblici sono stati sanzionati per violazione della normativa anti-covid, "I titolari – spiega il questore Gargano – hanno consentito agli avventori di prendere posto ai tavoli o al banco senza rispettare la distanza minima prevista dalla normativa, creando quindi una situazione di assembramento".

Controlli simili sono stati disposti anche a Chieti (qui anche con la collaborazione della polizia locale) con le verifiche che hanno riguardato 18 esercizi commerciali; non sono state riscontrate anomalie.

In entrambi i centri non sono stati registrati episodi di violenza urbana.