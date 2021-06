"Togliere immediatamente quel cumulo di rifiuti vicino all’asilo San Paolo"

Un cumulo di rifiuti nel recinto di una scuola. E, come quasi sempre succede in questi casi, non si sa chi l'abbia abbandonato lì, vicino all'asilo nido San Paolo.

A protestare è Patrizia De Rosa, residente del quartiere che, con circa 13mila abitanti, è il più popoloso della città: "Consentire che si formi una microdiscarica nelle vicinanze di una scuola è davvero inammissibile. Per questo, ho fatto una serie di telefonate. Gli amministratori comunali non mi hanno risposto, la polizia locale dice di non avere pattuglie disponibili. Ho allertato anche la dirigenza dell'istituto scolastico affinché si adoperi per far eliminare quell'immondizia indegna di un luogo destinato ad accogliere i bambini".