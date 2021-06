De Marinis verso le Olimpiadi di Tokyo: "Anche da allenatrice è come vivere un sogno"

È scattato il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Tokyo, che inizieranno il prossimo 24 luglio. Con la spedizione azzurra partirà anche Caterina De Marinis, allenatrice vastese di beach volley, responsabile del Club Italia e componente dello staff tecnico guidato da Matteo Varnier che segue Paolo Nicolai e Daniele Lupo. E così, dopo tanti anni in giro sui campi da beach volley per eventi internazionali, anche per lei è arrivato il momento di vivere da protagonista l'appuntamento più desiderato da ogni sportivo.

"Partecipare ai giochi olimpici è il sogno di ogni atleta - ha detto nell'intervista a Zonalocale - ma anche per un allenatore è la stessa emozione. Io la sto vivendo così, come un sogno". Cinque anni fa, a Rio de Janeiro, era toccato al marito Ettore Marcovecchio, con cui condivide la responsabilità del Club Italia e il lavoro nello staff di Nicolai e Lupo, partecipare alla spedizione olimpica che si concluse con un luccicante argento [GUARDA IL VIDEO].

Nella terra del Sol Levante toccherà a lei che un'esperienza a cinque cerchi l'ha già vissuta. Era stata proprio Caterina De Marinis a guidare Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi alle Olimpiadi giovanili in Argentina, conclusa con la medaglia d'argento delle azzurre [LEGGI]. La coppia azzurra, con l'ortonese Paolo Nicolai e il romano Daniele Lupo si sta allenando a Formia, insieme ad altre coppie internazionali, per affinare la preparazione. Il 16 la partenza per il Giappone per un'edizione dei Giochi che sarà condizionata dalle restrizioni legate alla pandemia. "Sarà un torneo di altissimo livello, con tante coppie che possono ambire al podio", spiega De Marinis, augurandosi che "saranno tanti gli appassionati di sport a seguire le partite in tv", con l'auspicio di raccogliere un risultato importante.

A meno di un mese dall'inizio delle Olimpiadi abbiamo incontrato l'allenatrice vastese per farci raccontare come lei e la squadra stanno vivendo queste fasi di avvicinamento.