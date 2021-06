L’estate "suona" con la Music Player Academy: il 27 giugno, concerto nei Giardini D’Avalos

Torna l'estate e tornano gli eventi in presenza di pubblico, dopo le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. A dare un assaggio della stagione musicale, domenica 27 giugno, il concerto di "fine anno" della Music Player Academy.

"Nonostante il periodo difficile che tutti stanno vivendo – si legge in un comunicato della scuola di musica - la cultura non si ferma. La Music Player Academy, Accademia di Musica Moderna e Teatro, conclude l'anno accademico 2020/2021 e per l'occasione è lieta di invitarvi al suo concerto live! Unici protagonisti gli allievi che si esibiranno domenica 27 giugno, alle ore 21:00, nei Giardini del Palazzo D'Avalos a Vasto.

L'evento – spiegano - è gratuito e patrocinato dal Comune di Vasto, pertanto si ringrazia l'attuale amministrazione comunale per la disponibilità e collaborazione. Il concerto si terrà nel pieno rispetto delle regole anti Covid. È necessaria la prenotazione del posto tramite Whatsapp al numero 346 8938206 – sottolineano - e l'accesso sarà subordinato al misuramento della temperatura corporea, al mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro e all'utilizzo della mascherina. È possibile usufruire del gel igienizzante all'ingresso esterno.

La MPA è un ambiente favorevole alla crescita del musicista e dell'attore - affermano - le figure professionali all'interno sono tutti musicisti e attori accreditati con anni di insegnamento, live, studio session, spettacoli e tournée. In attesa del nuovo anno accademico, la Music Player Academy vi aspetta domenica e vi augura una buona estate all'insegna della musica!".

Per informazioni sulla Mpa e sull'evento, info@musicplayeracademy.it o 346 8938206