"Cinghiali si arrampicano e depredano gli alberi da frutto, è ora di intervenire"

Un cinghiale che si alza, si appoggia con le zampe anteriori a un albero ne mangia i frutti. Branchi di ungulati sono tornati nei giorni scorsi a fare razzia nelle campagne del Vastese.

Lo dimostra la foto pubblicata da Raffaella Valori su Facebook e inviata a Zonalocale da Michele Bosco, presidente del comitato Terre di Punta Aderci: "Ora tocca alle albicocche, più in là toccherà all'uva, com'è già successo negli anni scorsi", fa notare il referente del sodalizio che da anni chiede provvedimenti per tutelare agricoltori e automibilisti danneggiati dagli animali selvatici. "La stampa regionale ormai è un bollettino di guerra, perché tutti i giorni sulle strade abruzzesi ci sono incidenti con gli ungulati. Mi meraviglia che ci sia ancora chi dica che sono danni collaterali sopportabili. Questa foto - afferma Bosco - è l'ulteriore prova, se ce ne fosse bisogno, che la specie si è trasformata nel modo di alimentarsi: ormai i cinghiali mangiano i frutti degli alberi e non più solo i tuberi. Il comitato, insieme ad altri, si sta adoperando per far sì che tornino al centro dell'attenzione gli operatori agricoli, affinché questi ultimi riconquistino il ruolo, che storicamente hanno avuto e che, secondo me, spetta loro di diritto-dovere, di gestione e conservazione dell'ambiente, perché sono loro che lo hanno conservato fino a oggi".