Superbonus 110%, a San Salvo realizzato il primo progetto: "Opportunità di sviluppo rivoluzionaria"

Mercoledì 30 giugno, a San Salvo Marina, si torna a parlare del Superbonus 110% per le ristrutturazioni. Come spiega in un comunicato Antonio D'Intino, presidente dell'Ance Abruzzo, la conferenza stampa che si terrà mercoledì mattina alle ore 11, sarà l'occasione per riportare "i vantaggi socio economici per i proprietari e per il territorio conseguiti grazie al lavoro sinergico di tutti gli operatori e tecnici con ripercussioni importanti su tutta la filiera. Nella conferenza – sottolinea - faremo il punto della situazione ad un anno dall'emanazione del decreto Rilancio che ha introdotto il superbonus, per presentare le opportunità e le prospettive di applicazione ed illustrare le urgenti proposte di miglioramento".

A questo scopo, nel corso dell'incontro, verrà presentata "un'iniziativa pilota per conoscere direttamente dai protagonisti l'iter per la realizzazione dell'intervento, le difficoltà incontrate e le soluzioni individuate". L'intervento, del costo complessivo di 8 milioni di euro riguarda il condominio Playa 1 di via Andrea Doria a San Salvo Marina.

"Il superbonus – si legge nella nota dell'Ance - è un'opportunità di sviluppo potenzialmente rivoluzionaria, ma occorre che ne sia consentito un accesso più ampio possibile accelerando i tempi per l'avvio dei lavori e mettendo a sistema le professionalità di tutti gli attori coinvolti nel processo non più rimandabile di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica del patrimonio immobiliare del Paese. Con l'auspicio di veder realizzate sempre maggiori e numerose iniziative, rinnoviamo un appello al governo affinché doti il superbonus di gambe per correre da maratoneta e non da centometrista".

Alla conferenza stampa, oltre al presidente Ance Abruzzo, Antonio D’Intino, prenderanno parte anche i responsabili delle ditte che hanno eseguito i lavori: l'ingegner Mauro D'Andrea (Strever spa), l'ingegner Gennaro Luciano (Studio progettazione Newark), il dottor Simone Boschetti (Studio consulenza fiscale Boschetti), il dottor Carmine Puglielli (Intesa San Paolo) e il dottor William Strever (Strever spa).