Restaurato il quadro della Madonna della Catena: sarà conservato a Santa Maria

Sarà conservato nella chiesa di Santa Maria Maggiore il dipinto della Madonna della Catena, oggetto di restauro conservatico a cura del Lions Club Vasto Host.

"L’opera originale risalente al 1859, autografata e autodatata dall’Autore, Andrea Marchesani era collocata, come è noto, nelle Cappellina posta sulla Loggia Amblingh - spiega Raffaele Anniballe -. Era esposta purtroppo, proprio per la sua collocazione, a facili aggressioni da parte di agenti fisici e biologici, il dipinto originale aveva già subito un primo, parziale restauro conservativo, circa trent’anni fa, a cura dello stesso pittore restauratore, Michele Massone, che ne ha curato anche quest’ultimo. Già in occasione del primo restauro il Pittore Massone aveva però comunicato agli Enti competenti gli effetti negativi sull’opera, derivanti proprio dalla sua collocazione".

Quando nel 2020 il Lions Club Vasto Host aveva manifestato la volontà di procedere al restauro "nella richiesta di autorizzazione avanzata alla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggi de l’Aquila, aveva posto la clausola che al dipinto restaurato venisse assegnata una più consona sistemazione ai fini conservativi. Alla cerimonia saranno presenti, oltre ai Presidenti e soci del Lions Club Vasto Host, le Autorità comunali, il Pittore Massone, autore del restauro e il Prof. Paolo Calvano che parlerà dell’opera sotto il profilo storico".