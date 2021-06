"Il Comune ha sfalciato l’erba solo in via Pietra. Dimenticati noi di via Fonte Crugnale"

L'amministrazione comunale ha fatto ripulire l'area verde di via Pietra, ma di è dimenticata delle aiuole della vicina via Fonte Crugnale, abbandonate da due anni [LEGGI].

Tornano a protestare i residenti, dopo la cerimonia di intitolazione dei giardinetti a Michele Fazio, il sedicenne barese ucciso per sbaglio nel 2001, durante una sparatoria a Bari vecchia.

"La cerimonia - dice F.G. - è stata una bella cosa, ma ci siamo rimasti malissimo perché gli operai sono venuti a pulire via Pietra per l'intitolazione della villetta, ma in via Fonte Crugnale non sono proprio venuti. Sembra che qui viviamo in un'altra città, all'abbandono più totale. Una vergogna".