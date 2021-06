Tornano le Piazze delle musica: stasera la prima serata nel centro storico

Al via oggi la nuova edizione delle Piazze della musica, l'appuntamento con i concerti live nelle piazze del centro storico di Vasto. Si svolge ogni giovedì di giugno, luglio, agosto e settembre con inizio alle 21.30.

Stasera suoneranno in piazza Barbacani i Cynaro, in piazza Pudente i Reservoir dogs e in piazza San Pietro la Mr no money band. Giovedì prossimo, primo luglio, in piazza Barbacani la Mr non money band, in piazza Pudente i La Canale e in piazza San Pietro la Marvel band.

"Si tratta - dice Marco Corvino presidente del consorzio Vasto in centro - di un'iniziativa che abbiamo organizzato col Comune di Vasto e coi locali del centro storico per intrattenere tutti coloro che, nel corso della stagione estiva, sceglieranno di trascorrere le loro serate nella città antica".