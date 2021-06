Scontro in via Incoronata, 51enne alla guida di uno scooter trasportato in pronto soccorso

È stato trasportato in pronto soccorso il 51enne vastese che, questa mattina, è rimasto coinvolto in un incidente in via Incoronata. L'uomo, R.V., in sella al suo scooter Piaggio, si è scontrato con un autocarro Volkswagen condotto da N.G., 48 anni, per cause al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto.

A seguito dell'impatto il motociclista è finito a terra, riportando diverse lesioni. I sanitari del 118, dopo le prime cure sul posto, lo hanno trasportato al pronto soccorso del San Pio da Pietrelcina per gli accertamenti di rito.

La polizia locale si è occupata di effettuare i rilievi dell'incidente e di regolare il traffico che, fino al termine delle operazioni, ha subito rallentamenti.