Covid-19, a Vasto un caso di variante Delta: è il quinto in Abruzzo

Un caso di variante delta a Vasto. Lo hanno sequenziato i ricercatori dell'Istituto zooprofilattico di Teramo.

La variante indiana è stata riscontrata nella giornata di ieri. I familiari della persona contagiata sono stati sottoposti a tampone risultando tutti negativi.

Si tratta del quinto caso tracciato in Abruzzo, dopo un altro in provincia di Chieti e i tre nel Teramano, a Colledara, dove le autorità sanitarie hanno disposto un tracciamento per verificare eventuali altri analoghi contagi.

In aggiornamento