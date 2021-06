Strisce blu a Vasto Marina: si parte il 1° luglio, aumento delle tariffe per i non residenti

Ultimi giorni di sosta gratuita sulla riviera. Dal primo luglio (fino al 31 agosto) torneranno a Vasto Marina e in alcune zone del centro storico le strisce blu.

Dal nuovo mese si tornerà a pagare con la stessa formula che la Trotta bus ha introdotto dopo l'aggiudicazione dell'appalto negli anni scorsi: abbonamento per i residenti e titolari di attività commerciali a 40 euro per tutta la stagione estiva alla marina, 100 euro per tutto l'anno in città.

Saranno ritoccati al rialzo invece i prezzi per i non residenti che tornano ai livelli pre-pandemia; nell'estate 2020 ci fu una riduzione per andare incontro alle famiglie toccate duramente dal lockdown. Ora, il costo dei due formati disponibili, come conferma l'assessore alla Viabilità Gabriele Barisano, tornerà quello dell'estate 2019: 150 euro per tutta la stagione (100 euro nel 2020) o 100 euro per un mese (50 euro nel 2020).

Novità potrebbero riguardare il centro cittadino dove – oltre alle zone a traffico limitato, LEGGI – si stanno valutando formule diverse per alcune strade come il pagamento della sosta solo la sera.

Strisce blu in partenza il primo luglio, con tariffe invariate, anche a San Salvo Marina [LEGGI].