Stefano Ramundo torna sul ring e va caccia della vittoria nel Trofeo delle Cinture

È tempo di tornare sul ring per Stefano Ramundo. Il pugile vastese venerdì 25 giugno sfiderà il sardo Luigi Zito nella finale del Trofeo delle Cinture 2020, categoria pesi welter, competizione organizzata dalla WBC-Fpi che permette di scalare posizioni in classifica per andare alla ricerca della conquista del titolo italiano.

Ramundo ha fin qui disputato sei match tra i professionisti con un percorso fatto di sole vittorie. A dicembre, il portacolori della Crea Boxe Lanciano, aveva superato in semifinale Alessio Mastronunzio conquistando così la possibilità di andare a caccia della cintura.

Dopo lunghi mesi di allenamenti ecco che arriva l'appuntamento tanto atteso che andrà in scena in piazzale della Vita - La Marina a Civitavecchia, il 25 giugno alle 20.30. La diretta streaming dell'evento sarà trasmessa dai canali della Fpi.

Si preannuncia un match intenso, tra due pugili di grande carica agonistica ed importanti qualità tecniche. Stefano Ramundo si sta preparando curando ogni dettaglio per infilare così il settimo successo consecutivo tra i pro e poter tornare a Vasto con il titolo di campione del Trofeo delle Cinture.