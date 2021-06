Contro Menna nasce "Alessandra al quadrato". Notaro: "Cappa sarà vicesindaco"

Sono loro stesse a chiamarlo "Alessandra al quadrato". L'accordo tra Alessandra Notaro e Alessandra Cappa è un ticket: Notaro sindaca, Cappa vice. Bastano pochi minuti di conferenza stampa per sintetizzare i termini dell'intesa. E per ufficializzare la nascita di una nuova lista civica, "che si chiamerà Pro Vasto", scandisce Cappa, "forza Pro Vasto".

La leader della Buona Stagione annuncia che la consigliera comunale leghista sarà "a fianco a me, a fianco al mio gruppo e alla coalizione che andremo a creare e allargare sempre di più. Solo felice, soddisfatta, veramente emozionata. Alessandra mi sarà a fianco e mi sarà a fianco come il mio vicesindaco, come il nostro vicesindaco".

Cappa parla di "momento importante e anche emozionante. La città si è incuriosita e si è domandata cosa stesse succedendo. Lo dico a chiare lettere: ho voluto dare una scossa alla situazione che si era generata in città". "Un passo in avanti? In realtà ne ho fatto uno di lato, perché da ipotetico candidato sindaco, ora mi propongo come candidato vicesindaco e sono certa che questa unione sarà il bene della città. C'è stata una unione tra me e il mio gruppo di amici e il gruppo di Alessadra Notaro perché crediamo che questa sia l'unica alternativa all'amministrazione Menna".

Un pezzo tutt'altro che irrilevante del centrodestra sceglie di stare con l'ex giudice di pace sperando di portarsi dietro il resto della coalizione, ancora alle prese con le lungaggini del tavolo regionale dei segretari di partito.

La diretta della conferenza stampa