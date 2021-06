A Vasto un’estate da "Sirene", dal 19 al 21 agosto, 3 giorni di "Siren Festival"

Dopo lo stop del 2019 e l'edizione speciale del "Road to Siren" nell'agosto del 2020, quest'estate a Vasto tornano le "Sirene". Come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi estivi, infatti, la musica del Siren Festival, evento organizzato dall'associazione Stardust Production, con il patrocinio del Comune di Vasto e il sostegno di Scena Unita, Fondazione Cesvi, La Musica che Gira e Music Innovation Hub, tornerà a "farsi sentire" in città.

L'appuntamento è in programma dal 19 al 21 agosto. "Un’edizione, quella del 2021, che vuole porre al centro del festival l'importanza della sostenibilità ambientale in ambito culturale - spiegano gli organizzatori -. Siren Festival in collaborazione con Eco.Reverb - sustainable event solutions e Legambiente, ambisce a porre le basi della sostenibilità al centro del suo core business tenendo conto della sua triplice declinazione: Sostenibilità Ambientale, Sociale ed Economica."

Un'attenzione che parte dalla stessa line up del festival: per la giornata inaugurale di giovedì 19 agosto all'interno del Cortile D'Avalos si esibiranno la giovane Emma Nolde e Caterina Palazzi "Zaleska" che sonorizzerà "Nosferatu il vampiro" di Murnau, capolavoro del cinema muto del 1922; venerdì 20 agosto sul palco in Piazza del Popolo saliranno Margherita Vicario, cmqmartina e New Candys; sabato 21 agosto sempre da Piazza del Popolo IOSONOUNCANE, Vieri Cervelli Montel e Gold Mass.

"Una line up con una maggioranza di musiciste, sicuramente in contro tendenza ma cercata tanto quanto voluta dalla direzione artistica del Siren Festival - si legge nella presentazione -. In un periodo storico in cui la questione di genere sta venendo affrontata anche nel mondo culturale e nello specifico in quello musicale per il Siren Festival la sostenibilità sociale passa anche attraverso una partecipazione paritaria tanto sul palco quanto nel backstage".



Calendario

Giovedì 19 agosto @ Cortile d'Avalos

- Caterina Palazzi “Zaleska” sonorizza “Nosferatu il vampiro” (Murnau, 1922)

- Emma Nolde



Venerdì 20 agosto @ Piazza del Popolo

- Margherita Vicario

- cmqmartina

- New Candys



Sabato 21 agosto @ Piazza del Popolo

- IOSONOUNCANE

- Gold Mass

- Vieri Cervelli Montel⁣⁣

Informazioni e abbonamenti su sirenfest.com.