Vigili del fuoco, Uilpa: "Servono più mezzi efficienti per il distaccamento di Vasto"

Servono più mezzi efficienti per il distaccamento di Vasto dei vigili del fuoco. A chiederlo è il sindacato Uilpa vigili del fuoco, con una lettera della segreteria provinciale inviata al comandante provinciale di Chieti, Davide Martella.

"Dalla sede distaccata di Vasto - scrivono i rappresentanti del sindacato - ci arrivano fortissime preoccupazioni per la gravissima situazione degli automezzi di soccorso.

La grave carenza di APS (autobotte pompa serbatoio) nel distaccamento vige da diversi mesi e mai nessuno ha preso provvedimento".

I rappresentanti sindacali spiegano che "l'Euro Fire è l'unica autobotte di trent'anni che assorbe il soccorso tecnico urgente della 1ª partenza. L'Euro City e l'APS Stralis non sono idonei e sono giornalmente o fuori servizio o in officina". Dalla Uilpa ricordano che avere "un'unica APS funzionante, in caso di impiego per più tempo, non permette alla squadra montante di intervenire tempestivamente per mancanza di un'altra APS".

La sollecitazione arriva in un periodo in cui è alle porte "come da statistica, l'approssimarsi dell'intensità delle richieste di soccorso tecnico urgente e incendi boschivi". Per questo "richiediamo un urgentissimo intervento finalizzato a dotare la sede di Vasto di almeno due idonei automezzi per non incorrere in disservizi e rischio correlato alle problematiche segnalate".