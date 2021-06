Prospero e Suriani (FdI): "Da Menna e Della Penna programma degli eventi moscio e senza idee"

Secondo Fratelli d'Italia, mancano le idee. Programma degli eventi estivi senza fantasia, quello stilato dall'amministrazione comunale di Vasto. I consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero bocciano il cartellone degli spettacoli presentato dalla Giunta di centrosinistra.

"Come al solito, radunata in pompa magna, l’amministrazione Menna annuncia un calendario estivo moscio, simile se non peggiore a quelli che lo hanno preceduto in questi ultimi cinque anni di 'malgoverno'", scrivono in una nota i due rappresentanti del partito di Giorgia Meloni.

"Un calendario di intrattenimento, per chi ha già scelto Vasto come meta per le sue vacanze, che di attrattivo non ha nulla rispetto a quanto prodotto da altri comuni, come per esempio Francavilla al Mare, dove gli eventi, che vedono la partecipazione di artisti come Venditti, Gigi D'Alessio, Willie Peyote, Carl Brave, Di Martino e Colapesce, sono stati calendarizzati seguendo una programmazione tematica", attaccano Suriani e Prospero.

"A Vasto, tra incertezza e annunci trionfalistici, si procede con eventi a spot, organizzati dai privati, perché ovviamente non si hanno la voglia, l’impegno e la capacità di creare eventi identitari per valorizzare le nostre tradizioni e le nostre peculiarità. Siamo perplessi e stupiti da Menna e Della Penna che ci propongono un Siren Festival orfano della Dna Concerti e per pochi intimi, che nulla a che vedere con le precedenti edizioni organizzate a Vasto prima che la Giunta Menna, nel 2019, perdesse, insieme alla faccia nella vicenda del Jova beach party e al New Acoustic Festival che si svolgeva a Vasto da 27 anni, il privilegio di ospitare questa preziosa kermesse che aveva fatto conoscere la nostra città in tutto il mondo. Un calendario estivo - commentano i due consiglieri di FdI - privo di idee, senza alcun raccordo con gli altri comuni della costa e con pochi eventi di pregio organizzati dai privati, simbolo di una macchina del turismo comunale che non si è mai messa in moto, davvero, durante questi cinque anni di gestione Menna-Della Penna".