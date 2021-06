La Festa della musica con le note del coro polifonico Histonium

Si chiude con le note del coro polifonico Histonium "B. Lupacchino dal Vasto" il primo giorno d'estate. L'associazione musicale vastese ieri sera è tornato ad esibirsi con un concerto in occasione della Festa della musica, iniziativa nata in Francia nel 1982 e da allora celebrata in tutta Europa con diverse iniziative. Dopo tanti mesi di prove a distanza, i coristi diretti dal maestro Luigi Di Tullio sono tornati ad incontrare il pubblico regalando momenti emozionanti.

La prima parte del concerto, presentato da Pino Cavuoti, si è svolta davanti alla concattedrale di San Giuseppe, con una selezione di canti di musica popolare abruzzese, con una puntata anche nella musica spagnola. Poi, la seconda parte del concerto, è stata all'interno della chiesa, con i canti polifonici di musica sacra dedicati a Maria. Ad aprire questo secondo momento è stato don Gianfranco Travaglini, ricordando la simbologia cristiana legata al 21 giugno, solstizio d'estate, che anticipa di qualche giorno la festa di San Giovanni, il 24 giugno.

"Ci auguriamo che questo sia davvero un concerto della ripartenza - ha detto il presidente del CPH, Bruno Di Lena, nella diretta di Zonalocale - e che possano esserci nuovi appuntamenti per stare insieme nel segno della musica".