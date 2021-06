Black out in via Conti Ricci: ieri sera un quartiere al buio

Black out ieri sera nella zona occidentale della città. Decine di abitazioni del quartiere a ovest di via Conti Ricci sono rimaste al buio dalle 21.10 per circa 25 minuti. Persone affacciate ai balcone in attesa che tornasse la luce e allarmi dei negozi che hanno iniziano a suonare.

Brevi interruzioni di corrente anche a Vasto Marina, nella zona attorno alla ex stazione ferroviaria.

Il video, registrato da Sandro Luciani, si riferisce al black out di via Conti Ricci.