Violento litigio a San Salvo Marina: carabinieri cercano di identificare quattro persone

Sembra non esserci pace sulla riviera del Vastese. Stanotte un violento litigio è scoppiato a San Salvo Marina. Erano circa le tre, quando è iniziato l'alterco che ha coinvolto quattro persone in lungomare Cristoforo Colombo, più o meno a metà strada tra gli ingressi nord e sud della località balneare. Non si conoscono i motivi che hanno fatto surriscaldare gli animi. Dalle parole, i quattro giovani sono passati ai fatti.

Indagano i carabinieri della Stazione di San Salvo e i loro colleghi della Compagnia di Vasto, agli ordini del maggiore Amedeo Consales. I militari stanno cercando di risalire all'identità dei partecipanti alla zuffa, l'ennesima tra maggio e giugno sul litorale. Nelle scorse settimane, infatti, diversi episodi di violenza sono stati segnalati a Vasto Marina, alcuni nel parcheggio dell'ex stazione ferroviaria di piazza Fiume, altri su lungomare e strade vicine.

Di recente erano diventati virali alcuni video di risse, aggressioni e atti vandalici. Diffusi da un telefono all'altro tramite applicazioni di messaggistica istantanea e social network, sono arrivati arrivati anche ai cellulari degli investigatori.

Tra maggio e giugno, le forze dell'ordine hanno fatto scattare quattro arresti, sette denunce e, oggi, anche un Daspo urbano [LEGGI].