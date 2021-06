Triathlon di Alba Adriatica: buone prove per i vastesi Giancristofaro, Aquino e Greco

Tre vastesi hanno preso parte, domenica 20 giugno, al Triathlon olimpico di Alba Adriatica, terza tappa del circuito Adriatic Series. Marco Aquino, tesserato con la Inuit di Pescara, Gianluca Giancristofaro e Marco Greco, portacolori dell'E'Fit Multisport di Pescara, sono scesi in gara con gli oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia nella prova con 1,5 km di nuoto, 44 km in vici e 10 km di corsa. Il caldo e il percorso particolarmente impegnativo hanno messo a dura prova i partecipanti.

In campo maschile ha vinto Michele Sarzilla (DDS Triathlon), con il tempo di 1h58’ mentre per le donne è salita sul gradino più alto del podio Lilli Gelmini (707 TEAM) con il tempo di 2h15’.

I tre vastesi hanno chiuso con buoni tempi la loro gara. Aquino ha tagliato il traguardo in 2h45', Giancristofaro in 2h53', Greco in 2h59’. Pe tutti e tre continueranno allenamenti e gare in vista dell'appuntamento clou della stagione, l'Ironman di Cervia del prossimo 19 settembre.