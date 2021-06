Per tre giorni rubinetti a secco, in via Incoronata arriva l’autobotte

Dopo tre giorni senz'acqua corrente dai rubinetti è arrivata un'autobotte per portare un po' di sollievo ai residenti del civico 33 di via Incoronata. I residenti del condominio Borgo Beatrice, un complesso edilizio con una serie di villette, da metà della scorsa settimana si sono trovati ad affrontare una situazione di grande difficoltà. Terminata l'acqua nei serbatoi di ogni unità abitativa i rubinetti sono rimasti a secco.

Una situazione già vissuta in passato. L'anno scorso nei giorni di Ferragosto i residenti, esasperati dalla mancanza d'acqua - a cui la Sasi aveva sopperito inviando un'autobotte - avevano chiesto che la situazione venirsse affrontata in via risolutiva [LEGGI].

Ora, nei giorni di maggior caldo di giugno, le criticità si sono nuovamente ripresentate e dalle famiglie residenti in questa zona c'è un rinnovato appello affinchè si ponga rimedio in via definitiva alla problematica.