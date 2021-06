Eventi estivi: Siren Festival ad agosto, a Musiche in Cortile ci sarà Capossela

Siren Festival di tre giorni ad agosto, concerti nelle piazze del centro storico ed eventi culturali. E poi una serie di appuntamenti organizzati da privati, come Musiche in Cortile, con i concerti, tra gli altri di Vinicio Capossela, Peppe Barra e Frida Bollani Magoni. È stato presentato questa mattina il calendario delle manifestazioni estive a Vasto. "Un calendario in evoluzione - hanno spiegato il sindaco Francesco Menna e l'assessore Carlo Della Penna - attendendo le nuove disposizioni previste per il 7 luglio che potrebbero permetterci di organizzare ulteriori eventi".

Il Siren Festival, i cui partecipanti verranno svelati nei prossimi giorni, si solgerà dal 19 al 21 agosto. Torna l'appuntamento con Le Piazze della Musica, tutti i giovedì nelle piazze del centro storico, a cui si aggiunge Vasto in Musica, con una serie di concerti a luglio e agosto. Il format Sax on the beach si sposterà invece nei giardini di Palazzo d'Avalos. Confermati anche i Concerti di Mezzanotte e i concerti d'organo a San Giuseppe.

Molti saranno gli appuntamenti e le rassegne culturali, presentati dall'assessore alla cultura Giuseppe Forte. Ci saranno la rassegna Scrittori in piazza organizzata dalla Nuova Libreria, il Premio Vasto di Arte e Cultura, quest'anno dedicato ai giovani, Incontri d'Autore, dal 19 al 24 luglio, curato da Patrizia Angelozzi e l'appuntamento del 7 agosto, organizzato dal Centro Europeo di Studi Rossettiani, dedicato a Dante. Tra gli appuntamenti anche quelli curati dalla Music Player Academy e il Festival Maestri Fuori Classe.

seguono aggiornamenti