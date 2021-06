Sulla riviera il flash mob contro risse e aggressioni: "Proteggiamo i nostri ragazzi"

"Basta degrado". "Insieme contro la violenza". "Educhiamo alla non violenza". "Proteggiamo i nostri ragazzi". "DifendiAmo Vasto". Sono gli slogan con cui il comitato civico L'Arcobaleno ha manifestato contro risse, aggressioni e vandalismo a Vasto Marina.

Gesti brutali, alcuni delle quali testimoniati da filmati divenuti virali, hanno funestato le notti di inizio estate sulla riviera. Per questo, il movimento civico di cui è leader Angela Pennetta è sceso in piazza a manifestare. Lo ha fatto ieri sera in un flash mob in viale Dalmazia, vicino alla rotonda.

Attivisti del comitato e cittadini hanno esposto cartelli per dire no alla violenza e sì a un'estate serena. All'iniziativa è intervenuto anche il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

"Lo abbiamo fatto - commenta Angela Pennetta - perché Vasto lo chiede, ce lo chiedono i nostri ragazzi, i commercianti, gli anziani; ce lo chiede chiunque ha nel cuore la città e la sua storia. Abbiamo occupato gli spazi del degrado con la civiltà e la solidarietà. E lo faremo ancora, ogni volta insieme, perché noi siamo Vasto. Grazie a tutti per aver partecipato, siate voi i custodi della Vasto del futuro".

Per aggressioni e risse delle scorse settimane, le forze dell'ordine hanno fatto scattare quattro arresti e sette denunce.