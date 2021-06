Si brucia batteria di un gruppo di continuità, centro commerciale sgomberato precauzionalmente

Evacuato in via precauzionale stasera il centro commerciale Centro del Vasto.

Erano circa le 20, quando il personale ha notato che molto fumo fuoriusciva dal locale tecnico della struttura di via Cardone e ha fatto scattare le procedure di emergenza allertando il 115 e disponendo, per prudenza, lo sgombero dell'ipermercato, che si trova nella parte alta della città.

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo. Il fumo si era sprigionato dal gruppo ups, in cui si era bruciata una batteria, che stanotte sarà sostituita in modo da poter riaprire regolarmente domani il centro commerciale.