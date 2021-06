In piazza San Nicola lo spettacolo-testimonianza "Verso un noi sempre più grande"

La Caritas Gerico della parrocchia "San Nicola Vescovo" di San Salvo organizza lo spettacolo-testimonianza "Verso un noi sempre più grande: la Chiesa unica casa".



L'evento si terrà domenica 20 giugno alle ore 21 in piazza San Nicola ed è stato organizzato "Per riflettere insieme sulla bellezza di un Noi accogliente che include ogni essere umano, per dare voce agli scartati dalla società, ai poveri, ai violati, di ogni età, di ogni luogo, di ogni fede".