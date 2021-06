La sezione C del "Palizzi" si incontra 38 anni dopo l’esame di maturità

Dopo anni di impegno e turni di lavoro

è stato ballo rivederci sotto le luci del Golfo D’Oro.

Non solo con i residenti, ma anche con chi è lontana

abbiamo ricordato i bei momenti,

trascorrendo una serata più unica che rara.

La cosa più bella di questo incontro

è stata quella di sorridere in ogni momento.

E anche se per qualcuno la sezione è poi cambiata,

la classe 5 C resterà sempre la più gettonata!

E sì, ben 38 anni fa le nostre vite si dividevano dopo la maturità e oggi come allora ci ritroviamo insieme in allegria a condividere i ricordi e le nostre storie. Mentre i volti ci ritornano familiari, ci accorgiamo che in fondo non siamo poi così cambiati. La classe si ricompone ora a tavola con un pensiero che va alle nostre compagne Franca e Nadia che ci hanno prematuramente lasciato. È bello ritrovarsi dopo tanti anni, vogliamo dirlo anche ai nostri giovani, ritrovarsi da genitori o nonni dopo che la scuola ci ha accompagnato nella crescita e ci ha formati per la vita, è bellissimo. E allora, buona vita a tutti!

Noi, quelli del Palizzi, sezione C