Innovazione e sostenibilità: il TEDx Vasto viaggia sulle 500 di Frentauto

Viaggia sulle Fiat 500 elettriche di Frentauto il TEDx Vasto in programma sabato 19 giugno nella splendida cornice dei giardini napoletani di Palazzo d'Avalos.

Il gruppo con sede a Vasto, Mozzagrogna, Pescara, Campobasso, Civitanova e Ancona ha messo a disposizione degli organizzatori tre Fiat 500 elettriche brandizzate con le quali gli speaker arrivati in città possono visitare le bellezze vastesi nel segno della sostenibilità ambientale e dell'innovazione.

Gli speaker saranno Giacomo Ferrara (Attore), Lorenza Natarella (Illustratrice, fumettista e graphic designer), Rosario Esposito La Rossa (Scrittore ed editore), Vincenzo Di Nicola (Head of Technological Innovation and Digital Trasformation di INPS), Anastasia Massone (Grafica e imprenditrice), Francesco Marampon (Medico Chirurgo, Ricercatore Fondazione AIRC all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), Lorena Ziccardi (Atleta Paralimpica), Nicolò Rocco (Consulente della comunicazione), Nicola Gardini (Scrittore), Alberto Brugnoli (Docente d'innovazione strategica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia), Sabrina Baron (Dirigente American Express).

C'è grande attesa per l'evento già sold out da alcuni giorni, dal tema (Re)Mare e dallo spirito innovativo sposato per questo appieno da Frentauto.

